Патриарх Кирилл помолился о павших воинах в Главном храме ВС РФ
Также Кирилл помолился за избавление от «губительного поветрия» - коронавируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился за павших защитников Отечества. Слова молитвы он произнес в новоосвященном Главном храме ВС РФ.
Также Кирилл помолился за избавление от «губительного поветрия» - коронавируса.
Патриарх проводит в храме первую Божественную литургию. На церемонии освещения и литургии присутствует глава Минобороны Сергей Шойгу.
Сегодня, 14 июня, в подмосковном парке «Патриот» прошла церемония освящения Главного храма Вооруженных сил России. Трансляцию ведет телеканал «Звезда».