Под центральным куполом Главного храма ВС РФ выложен самый большой в мире образ Спаса Нерукотворного

Образ окружают ветхозаветные пророки, там же в верхней части храма можно увидеть тайную вечерю, а на западной апсиде изображен образ Богородицы. А ниже художники поместили исторические сюжеты - 14 картин повествуют о ратных подвигах наших воинов со времен Князя Владимира и до Великой Отечественной войны.

В каждой картине видно, как вера помогала людям справляться с самыми тяжелыми испытаниями, не сдаваться, даже если враг кажется гораздо сильнее. Так было в 1942-м, в Ленинграде, когда в период блокады был совершен крестный ход в пасхальную ночь с 4-го на 5-е апреля. Этот сюжет отражен на одной из стен храма.

Еще один пример - смоленская икона Божией Матери спасает страну от французских полчищ. Считается, что эта икона защищает западные границы России.

Есть еще один интересный исторический эпизод, изображенный с помощью мозаики - это великая Победа, которую добыли советские воины в 1945-м. На ней изображены маршалы - Жуков, Рокоссовский, Василевский, Конев, и здесь же простые бойцы. Все стоят на Красной площади.

Почти весь храм изнутри украшен миллионами разноцветных кусочков смальты, которые складываются в образы, узоры и картины, объединяющие православные мотивы и воинскую доблесть.

Создавая эти шедевры, мастера провели тысячи часов в мастерской. Каждый кусочек смальты отбирался и помещался на панно вручную. Затем набранные картины перевозили в храм, где так же, вручную добирались стыки и швы. Это тоже древнее искусство - мозаика, известное со времен римской империи. Мозаика активно использовалась и византийскими мастерами. А Главный Храм ВС РФ создан именно в византийской традиции.

Сегодня, 14 июня, в подмосковном парке «Патриот» проходит церемония освящения Главного храма Вооруженных сил России. Трансляцию ведет телеканал «Звезда».