Шойгу поблагодарил Патриарха Кирилла за участие в создании Главного храма ВС РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за деятельное участие в создании Главного храма ВС РФ.

«Ваше Святейшество. Отдельное спасибо Вам. За кураторство, за Ваше огромное внимание к строительству храма. Каждая деталь, которая обсуждалась с Вами, вошла в это замечательное творение. Я очень надеюсь, что дальнейшая служба в этом храме будет проходить под знаменем», - сказал Шойгу.

Также министр выразил благодарность строителям, архитекторам, скульпторам, художникам, меценатам – всем, кто «своим трудом, талантом, добровольными пожертвованиями созидали Главный храм».

Храм в честь Воскресения Христова посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны.