Первая литургия началась в новоосвященном Главном храме ВС РФ

В новоосвященном Главном Храме Вооруженных Сил России патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит первую Божественную литургию.



На церемонии освещения и литургии присутствует министр обороны Сергей Шойгу.

Храм в честь Воскресения Христова посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах.

Каждый из приделов Храма посвящен святому - покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных Сил России.

Церемония освящения Главного храма ВС РФ началась утром 14 июня в парке «Патриот».