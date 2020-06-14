Первая литургия началась в новоосвященном Главном храме ВС РФ
Первая литургия началась в новоосвященном Главном храме ВС РФ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В новоосвященном Главном Храме Вооруженных Сил России патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит первую Божественную литургию.
На церемонии освещения и литургии присутствует министр обороны Сергей Шойгу.
Храм в честь Воскресения Христова посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах.
Каждый из приделов Храма посвящен святому - покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных Сил России.
Церемония освящения Главного храма ВС РФ началась утром 14 июня в парке «Патриот».