Латынина извинилась за фейк о ситуации с коронавирусом в Татарстане

Журналист и писатель Юлия Латынина извинилась за фейк о вспышке Covid-19 в Татарстане.

«Я, естественно, реально без всяких дураков приношу извинения Татарстану за то, что купилась на письмо злонамеренного "фейкодела"», — сказала Латынина в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

В начале апреля Латынина зачитала в эфире радиостанции письмо от имени некой Зайнаб Мухаметшиной, которая якобы работает в нижнекамской больнице. Автор письма жаловалась на ситуацию с коронавирусом в регионе.

Как рассказала Латынина, оказалось, что данная информация не соответствует действительности.

Журналист также напомнила, что действия автора ложного письма «целиком подпадают под статью, принятую государством о злонамеренных фейках».