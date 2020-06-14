Часть пенсионеров может рассчитывать на индексацию пенсии с 1 июля

Начиная с 1 июля в России будет производиться индексация пенсий для получателей, являющихся опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан.

Соответствующий законопроект, предложенный по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина, лидера фракции «Единая Россия» Сергея Неверова и первого зампреда фракции Андрея Исаева, был принят ГД РФ в марте этого года.

Как объяснил Неверов, до принятия нового закона индексация пенсий данной части населения не производилась, так как благодаря получению выплат за опекунство и попечительство они приравнивались к работающим пенсионерам. Об этом пишут РИА Новости.

В Пенсионном фонде Российской Федерации сообщили, что списки будущих получателей проиндексированных пенсий будут проанализированы уже до 15 июня.

Ранее сообщалось, что в стране увеличилось количество мошеннических махинаций, связанных с недобросовестным оформлением перерасчета суммы пенсии.