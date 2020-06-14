Двое детей погибли в страшном пожаре под Костромой

В Костромской области в частном доме при пожаре погибли двое детей. Трагедия произошла в поселке Маяк Вохомского района. В доме проживала многодетная семья. Пламя распространилось по всей площади, родители с тремя детьми успели эвакуироваться, но 6-летняя девочка и 4-летний мальчик покинуть горящий дом не смогли.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье: «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Место ЧП осмотрели криминалисты и специалист-пожаротеъник, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. Все обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.