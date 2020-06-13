Яркий столб пламени: кадры тушения возгорания на газораспределительной станции в Казани

Продолжается тушение пожара на газораспределительной станции в Казани. МЧС показали видео с места происшествия.

На кадрах виден столб пламени, поднимающийся от цистерны. Сотрудники МЧС пытаются справиться с огнем.

© МЧС РФ

В МЧС сообщили, что по состоянию на 7.00 введен режим чрезвычайной ситуации. Горение происходит в резервуаре 2-й группы объемом 170 кубических метров. Существовала угроза распространения огня на соседние резервуары.

© МЧС РФ

На месте развернули штаб пожаротушения и оперативную группу. Всего к ликвидации были привлечены 199 человек и 58 единиц техники, в том числе 116 человек и 32 единицы техники от МЧС. Использован беспилотник. Специалисты выясняют причины и обстоятельства возникновения ЧС.

«На данный момент проводится перекачка газа в резервную емкость. Сейчас персоналом объекта разрабатывается технологическая схема отглушки манометрических сборов. После проведения всех работ пожар будет локализован», — рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Республике Татарстан Константин Чанышев.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в здании операторной станции, в результате чего началось возгорание. Погиб один человек, еще трое пострадали. Возбуждено уголовное дело.