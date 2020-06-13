В WhatsApp появится новая функция
В WhatsApp уже имеется функция поиска, но разработчики решили расширить арсенал приложения.
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В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция. Речь идет о возможности поиска сообщений по дате.
В WhatsApp уже имеется функция поиска, но разработчики решили расширить арсенал приложения.
С помощью новинки появится возможность искать нужное сообщение, нажав на значок календаря в поисковой системе и выбрав дату отправки или получения, передает WABetaInfo .
В данный момент проводится альфа-тестирование обновления. Дата его выхода пока не называется.
Ранее разработчики ввели новую функцию в социальную сеть Twitter. Она позволяет задать время публикации сообщения в виде таймера.