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В WhatsApp появится новая функция

Кирилл Васин
09:04 13.06.2020
В WhatsApp уже имеется функция поиска, но разработчики решили расширить арсенал приложения.
В WhatsApp появится новая функция
© Фото: Valentin Wolf, imagebroker.com, Globallookpress

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция. Речь идет о возможности поиска сообщений по дате.

В WhatsApp уже имеется функция поиска, но разработчики решили расширить арсенал приложения.

С помощью новинки появится возможность искать нужное сообщение, нажав на значок календаря в поисковой системе и выбрав дату отправки или получения, передает WABetaInfo .

В данный момент проводится альфа-тестирование обновления. Дата его выхода пока не называется.

Ранее разработчики ввели новую функцию в социальную сеть Twitter. Она позволяет задать время публикации сообщения в виде таймера.

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