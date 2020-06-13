В Москве от коронавируса вылечились еще 1 534 человека

В столице после прохождения курса лечения от коронавируса вылечились еще 1 534 инфицированных. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 534 пациента», — отметила Ракова.

По ее словам, всего с заболеванием справились 119 558 москвичей.

Ракова отметила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет без хронических заболеваний, с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С.

Также предлагается стать социальными волонтерами и помогать тем, кто борется с болезнью в домашних условиях. Для записи на донорство плазмы или для помощи в качестве волонтера необходимо позвонить по номеру 8 (495) 870-45-16 с 9.00 до 19.00.