СМИ: брат губернатора Хабаровского края Сергея Фургала умер от коронавируса
Вячеслав Фургал умер в возрасте 67 лет.
© Фото: ЛДПР в Хабаровском крае
Депутат законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал, являющийся братом губернатора края Сергея Фургала, умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщили в законодательной думе региона.
«13 июня ушел из жизни депутат законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал», — говорится в сообщении думы в Instagram.
Согласно информации ТАСС, Вячеслав Фургал умер из-за болезни, вызванной заражением COVID-19. По сообщению агентства, погибший около двух недель находился в коме.