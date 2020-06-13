Названы скрытые симптомы коронавируса

Профессор Университета Джорджа Мейсона в США, доктор биологических наук Анча Баранова назвала неочевидные симптомы заражения коронавирусом, по которым можно определить наличие инфекции при отсутствии более явных признаков.

По ее словам, в качестве таких симптомов выступает сокращение объема легких и ухудшение функции почек.

Баранова рассказала, что COVID-19 переносят без симптомов в основном молодые люди, при том вирус у них выявляют случайно при обследовании на другие заболевания.

«Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких. Это все можно было бы установить и без томографии, если с помощью стереометрии контролировать размер легких», — приводит слова Барановой РИА Новости.

Она подчеркнула, что в случае внезапного уменьшения размера легких речь, скорее всего, идет об инфицировании коронавирусом.

Специалист добавила, что ухудшение функции почек также, скорее всего, свидетельствует о наличии в организме COVID-19. Для проведения диагностики следует сдать анализ крови.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса у детей может развиться смертельно опасный синдром. К такому заключению пришли исследователи из Школы медицины Маунт-Синай в Нью-Йорке.