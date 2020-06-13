В Минздраве рассказали, как избежать заболеваний почек

Главный нефролог Минздрава, профессор Евгений Шилов рассказал, что нужно делать для профилактики заболеваний почек.

По его словам, каждому необходимо постоянно следить за давлением и уровнем сахара в крови, а тем, кто имеет сахарный диабет или гипертонию – тщательно отслеживать их течение.

Необходимо контролировать свой вес и не допускать, чтобы талия «заплывала» жиром, заниматься физическими упражнениями и зарядкой.

Врач также рекомендовал отказаться от курения и не злоупотреблять алкогольными напитками, поддерживать правильное питание и есть не слишком много.

Помимо прочего, Шилов посоветовал не злоупотреблять лекарственными средствами, передает aif.ru.

Ранее специалист рассказал о связи COVID-19 и проблем с почками. По словам Шилова, наличие хронических болезней почек многократно повышает шанс заражения.