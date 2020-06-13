В АТОР рассказали, когда можно планировать летний отдых

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что большинство регионов страны откроют свои двери для туристов с 15-20 июня, поэтому можно планировать длительный отдых, отталкиваясь от этих дат.

По ее словам, для получения более подробной информации по каждому интересующему региону туристы должны следить за местными новостными порталам. Ломидзе признает, что это может создать трудности при планировании отдыха.

Она добавила, что наступление пика туристического сезона ожидается в июле, но туроператоры пока ничего конкретного не предлагают из-за отсутствия точного понимания ситуации.

«В системе бронирования есть и Краснодарский край, и тот же Крым, и Алтайский край. Но везде пока существует оговорка, что расписание может быть изменено и тур перенесен. Пока это только намерения. Даже деньги особо не принимают», — передает слова Ломидзе «Российская газета».

Также исполнительный директор АТОР посоветовала россиянам пока не бронировать отдых на даты после 1 июля, в индустрии пока точно не могут сказать, как будет далее развиваться ситуация с пандемией.

Ранее Майя Ломидзе рассказала, без чего в этом году нельзя будет пройти на пляж. Она отметила, что для приезда на курорты обязательны соответствующие справки.