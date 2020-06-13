Назван эффективный при борьбе с высоким давлением и холестерином продукт

Чеснок назван эффективным средством в борьбе с высоким давлением и холестерином.

Помимо этого, по словам иностранных специалистов, его регулярное употребление помогает нормализовать кровяное давление, предотвратить образование тромбов.

Также чеснок стоит употреблять в качестве профилактики таких заболеваний, как артрит и остеопороз.

Кроме того, специалисты напомнили о пользе чеснока в борьбе с простудными заболеваниями. Он помогает победить бактерии и вирусы, сообщает портал Food.News.

Ранее Роспотребнадзор опроверг миф о пользе лимона и чеснока при профилактике коронавируса. Данные продукты в ведомстве назвали очень полезными, но при борьбе с COVID-19 они никакой роли играть не могут.