Сильный ветер: в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности
Предупреждение будет действовать до 21.00 14 июня.
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В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение будет действовать до 21.00 14 июня.
Ранее Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда холодная погода из европейской части России уйдет в Западную Сибирь. В регионе ожидается температура на 4 градуса ниже нормы.