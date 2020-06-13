В Нью-Йорке удушающие приемы при задержании будут считаться уголовным преступлением
За их использование сотрудникам полиции будет грозить заключение на срок до 15 лет.
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В США в штате Нью-Йорк использование полицейскими удушающих приемов при задержании теперь будет расцениваться как уголовное преступление, наказанием за которое станет тюремное заключение сроком до 15 лет.
Ранее в американском в штате Айова подписью губернатора было официально запрещено применение удушающих приемов сотрудниками правоохранительных органов.
В техасском Далассе и вашингтонском Сиетле с недавних пор временно запрещено было использование полицией слезоточивого газа против протестующих граждан.
Схожие меры готовятся и в Сан-Франциско штата Калифорния, где планируют запретить применять слезоточивый газ в случае, если объекты не вооружены.