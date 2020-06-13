В Нью-Йорке удушающие приемы при задержании будут считаться уголовным преступлением

В США в штате Нью-Йорк использование полицейскими удушающих приемов при задержании теперь будет расцениваться как уголовное преступление, наказанием за которое станет тюремное заключение сроком до 15 лет.

Ранее в американском в штате Айова подписью губернатора было официально запрещено применение удушающих приемов сотрудниками правоохранительных органов.

В техасском Далассе и вашингтонском Сиетле с недавних пор временно запрещено было использование полицией слезоточивого газа против протестующих граждан.

Схожие меры готовятся и в Сан-Франциско штата Калифорния, где планируют запретить применять слезоточивый газ в случае, если объекты не вооружены.