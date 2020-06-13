В зону ЧС в Норильске доставят дополнительные емкости для нефтепродуктов

В Норильск доставят дополнительные емкости в количестве 30 штук и общей вместимостью 7,5 тысячи кубометров для сбора и хранения нефтепродуктов в рамках ликвидации ЧС. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Отмечается, что за текущие сутки специалисты собрали 4 119 кубометров топливно-водяной смеси, всего собрано 21 919 кубометров.

В промышленный отвал на ТЭЦ-3 вывезли 9 578 тонн грязного грунта, всего вывезено 55 714 тонн.

Сорбентом обработали почти 3,5 тысячи квадратных метров за сутки, всего обработано более 55 тысяч квадратных метров.

В ликвидации участвуют 734 специалиста и 285 единиц техники, сообщили в МЧС.

Ранее в МЧС рассказали, что на место разлива нефтепродуктов вернулись птицы. Вблизи места ЧС обнаружены чайки, лебеди и утки.

На территории ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая произошла разгерметизация резервуара хранения топлива, в водоемы попало почти 20 тысяч тонн нефтепродуктов.