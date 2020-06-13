Холод из европейской части России переместится в Западную Сибирь

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд анонсировал перемещение холодной погоды в Западную Сибирь.

По его словам, холод придет в Омскую и Новосибирскую области. В данных регионах прогнозируется аномальное похолодание, температура воздуха будет на 4 градуса ниже нормы.

Похолодание в Западной Сибири начнется с понедельника, 15 июня, передает ТАСС.

Также, по словам Вильфанда, в европейской части России со вторника 16 июня ожидается повышенный температурный фон. В столице столбики термометров могут превысить отметку в 30 градусов выше нуля.



