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В штате США приняли закон, запрещающий полицейским применять удушающие приемы

Светлана Головина
03:55 13.06.2020
Он был принят после того, как афроамериканец Джордж Флойд умер от удушающего приема, который применили к нему при задержании полицейские.
В штате США приняли закон, запрещающий полицейским применять удушающие приемы
© Фото: Kevin E. Schmidt ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В американском штате Айова губернатор Ким Рейнолдс приняла закон, запрещающий применение удушающих приемов сотрудниками полиции.

«Тысячам жителей Айовы, вышедшим на улицы с требованием реформ с целью положить конец дискриминации по принципу цвета кожи, я хочу сказать, что это не завершение нашей работы. Это лишь начало», - отметил он.

Данное решение было принято после того, как афроамериканец Джордж Флойд умер от удушающего приема, который применили к нему при задержании полицейские, пишет CNN.

Отмечается, что принятый губернатором законопроект, предусматривает запрет на применение полицейскими удушающих приемов при задержании.
Помимо этого, он накладывает запрет на трудоустройство бывших сотрудников правопорядка на территории штата в случае, если они были уволены за дисциплинарные нарушения.

В связи со смертью афроамериканцы Джорджа Флойда на территории нескольких городов США вспыхнули массовые протесты и беспорядки.

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