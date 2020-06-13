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Глава Минздрава рассказал, влияет ли жара на активность коронавируса

Анна Берестовая
05:40 13.06.2020
Министр объяснил, что опыт государств с более жарким климатом может дать нам информацию о потенциальных изменениях ситуации в летнее время.
Глава Минздрава рассказал, влияет ли жара на активность коронавируса
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Жаркая погода, как показывает опыт зарубежных стран, не способствует снижению темпов распространения коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По его словам, динамика развития заболевания в странах, в которых уже достаточно давно были достигнуты высокие температурные значения, говорит о том, что активность COVID-19 от этого не уменьшается.

Министр здравоохранения также указал, что прогнозируемая многими экспертами волна коронавирусной инфекции может возникнуть в связи с повторным попаданием инфекции на территорию страны из-за границы или же климатом. Ее опасность, в частности, состоит в том, что COVID-19 окажется пластом в наслоении сезонных вирусов, приходящих в особо активную фазу в осенне-весеннее время.

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