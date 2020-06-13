Глава СК взял на контроль дело о смерти новорожденного в роддоме Калининграда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить уголовное дело, возбужденное в отношении калининградских врачей после убийства новорожденного.

Помимо этого, он поручил доложить ему лично о результатах проверки в отношении врача анестезиолога-реаниматолога Элины Сушкевич и исполняющего обязанности главного врача родильного дома Елены Белой.

По данным следствия, в ноябре 2018 года в роддом Калининграда поступила женщина, которая родила мальчика на 23-24-й неделе беременности.



В связи с недоношенностью ребенка, ему необходимо было ввести дорогостоящий препарат для поддержания жизни, однако подозреваемая не сделала этого, считая, что младенец не выживет. В итоге, он скончался.