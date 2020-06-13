В Пальмире восстановлена работа единственной пекарни

«Самолеты пикировали в курган рядом с домом»: очевидица о воздушных боях под Воронежем во время войны

По его словам, несмотря на то, что работает пока всего лишь одна производственная линия, выпекаемого хлеба хватает на весь город.

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