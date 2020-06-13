В Пальмире восстановлена работа единственной пекарни
На данный момент здесь выпекают до двух тысяч традиционных сирийских лепешек.
Впервые со времен боевых действий в Пальмире восстановлены работа пекарни.
На данный момент здесь выпекают до двух тысяч традиционных сирийских лепешек - хыбыс.
«Мы обеспечиваем сейчас весь город и готовы расширять производство, восстанавливать пекарни, которые были разрушены террористами»,- сказал директор хлебозавода Ахмед Юзер.
По его словам, несмотря на то, что работает пока всего лишь одна производственная линия, выпекаемого хлеба хватает на весь город.