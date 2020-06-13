На МКС временно разделили атмосферу для поиска источника бензола

На Международной космической станции для проведения срочных работ временно разделили атмосферу российского и американского сегментов. Данная мера была необходима для осуществления поиска источника распространения токсичного бензола. Соответствующую информацию сообщили накануне в NASA.

Ранее на отечественном модуле «Звезда» была начата проверка на уровень газа, использующая специальный прибор для определения качества воздуха AQM.

О повышенной концентрации бензола на МКС было заявлено Роскосмосом еще в мае. В настоящее время уровень токсичного вещества невысок и не угрожает жизни и здоровью космонавтов на борту.