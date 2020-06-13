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На МКС временно разделили атмосферу для поиска источника бензола

Анна Берестовая
05:21 13.06.2020
О повышенной концентрации вещества в воздухе станции стало известно в мае.
На МКС временно разделили атмосферу для поиска источника бензола
© Фото: pixabay.com

На Международной космической станции для проведения срочных работ временно разделили атмосферу российского и американского сегментов. Данная мера была необходима для осуществления поиска источника распространения токсичного бензола. Соответствующую информацию сообщили накануне в NASA.

Ранее на отечественном модуле «Звезда» была начата проверка на уровень газа, использующая специальный прибор для определения качества воздуха AQM.

О повышенной концентрации бензола на МКС было заявлено Роскосмосом еще в мае. В настоящее время уровень токсичного вещества невысок и не угрожает жизни и здоровью космонавтов на борту.

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