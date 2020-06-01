На Аллее славы разбили звезду Дональда Трампа

На Аллее славы в Голливуде неизвестные разбили вдребезги звезду президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил портал The Academy Music Business в своем Twitter.

Предполагается, что одной из причин такого акта вандализма могли послужить протесты, волна которых прокатилась по многим городам США из-за убийства полицейскими при задержании темнокожего американца Джорджа Флойда.

Это не первый случай, когда звезду Трампа разбивают вдребезги. В июле 2018 года неизвестный молодой человек утром пришел на Аллею славы, достал из чехла для гитары кирку и раздробил памятный знак, кусочки которого разлетелись по всей улице. Личность вандала не была установлена.

Также в 2016 году злоумышленник в форме строителя разбил плиту 45-го президента США кувалдой за несколько дней до президентских выборов.