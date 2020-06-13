Более тысячи военнослужащих ЮВО приняли участие в тренировке парада Победы в Новочеркасске

В Новочеркасске в тренировке парада Победы приняли участие более 1000 военнослужащих Южного военного округа (ЮВО).

Отмечается, что в одном строю шагали военнослужащие 8-ой гвардейской армии, военнослужащие 4-ой Краснознаменной армии Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны, Каспийской флотилии, Росгвардии, а также представители воздушно-десантных войск.

В механизированной колонне были задействованы ретро-автомобили «Волга», подготовленные специально к параду. Военнослужащие в форме военных лет пронесли знамена частей и соединений, от которых ведут свою историю подразделения, входящие в состав 8-ой армии ЮВО, в том числе и Знамя Победы, водруженное военнослужащими 150-ой дивизии над Рейхстагом.

Парад в честь 75-летия Победы состоится 24 июня 2020 года.