В работу с головой: в чем опасность быстрого погружения в трудовые будни после карантина

После отмены режима самоизоляции многие граждане, соскучившиеся по активной деятельности, могут сразу же с головой погрузиться в работу. Такие действия грозят серьезным переутомлением. Лучшим решением в данном случае будет постепенный переход к стандартной нагрузке, дающий время на привыкание.

Такую рекомендацию дала ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова.

Специалист отметила, что стресс приводит к ухудшению способности организма защищаться от вирусов и инфекций из-за негативного влияния гормона кортизола на нервную систему. При этом, стрессовым для организма может быть даже долгожданный переход к трудовым будням, вызывающий радость.

«Необходимо разделять стресс и мотивацию», - цитируют Юсупову РИА Новости.

После длительного нахождения дома непривычным также может быть обилие сенсорных ощущений, таких как шумы и запахи, которые раньше воспринимались как совершенно естественная часть будней.

Помимо этого, после выхода из самоизоляции люди могут столкнуться с противоречивыми эмоциями и ощущениями от общения, которое одновременно может быть приятным и интересным и сильно утомлять. Изменения могут произойти и в потребительском поведении, которое может стать куда меньше, чем раньше, направлено на приобретение новых вещей.