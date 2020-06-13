Песков назвал три обязательных качества дипломата

Пресс-секретарь главы Российской Федерации Дмитрий Песков озвучил основные качества, которыми, по его мнению, должны обладать все дипломаты без исключения.

Первым и самым главным из них оказалась любовь к Родине, которая должна быть абсолютной и безусловной. В качестве второго обязательного качества дипломата Песков привел высокую образованность и знания. Третьим же стало чувство юмора, которое способно помочь во многих ситуациях, возможно, самым неожиданным образом.

Такой список представитель Кремля озвучил в ответ на один из вопросов юнармейцев в рамках акции «Виртуальное путешествие «Я люблю Россию!».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что настоящими героями современности он считает врачей и военнослужащих, выполняющих свой долг перед народом страны.