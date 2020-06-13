Сотрудники МЧС установили место взрыва на газораспределительной станции в Казани
По данным ведомства, пострадавшие были извлечены из-под завалов операторной.
© Видео: МЧС России © Фото: 16.mchs.gov.ru
Сотрудники МЧС смогли определить место взрыва, произошедшего на газораспределительной станции в Казани.
Уточняется, что взрыв произошел в здании операторной, в результате чего началось возгорание стационарной емкости готовой продукции объемом 200 кубометров.
По данным МЧС, пострадавшие были извлечены из-под завалов операторной.
На данный момент группа, участвующая в тушении, увеличена до 199 человек.
«Используются 58 единиц техники, включая два пожарных поезда», - уточняется в сообщении.
Помимо этого, проложена магистральная пожарная линия, по которой подают воду от соседнего предприятия. Также работает передвижная лаборатория. По ее данным, превышения предельно допустимой концентрации углеводородов в воздухе нет.