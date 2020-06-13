Сотрудники МЧС установили место взрыва на газораспределительной станции в Казани

«Самолеты пикировали в курган рядом с домом»: очевидица о воздушных боях под Воронежем во время войны

Помимо этого, проложена магистральная пожарная линия, по которой подают воду от соседнего предприятия. Также работает передвижная лаборатория. По ее данным, превышения предельно допустимой концентрации углеводородов в воздухе нет.

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