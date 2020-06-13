Врач рассказала о способах сделать фастфуд полезным

Фастфуд – еда, которой обыкновенно сторонятся сторонники правильного питания и советуют то же остальным – на самом деле может быть безвредной. Кроме того, ее вполне можно приготовить самостоятельно. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

Эксперт объяснила, что стандартный бургер можно заменить на его полезный аналог, сделанный с использованием цельнозернового хлеба, качественного мяса и большого количества зелени.

Схожим образом можно приготовить изделие в лаваше, взяв мясо птицы, добавив зелени и заправив это томатным соусом или пастой.

Картошку фри стоит заменить на картофель, запеченный в духовке без растительного масла, у которого также будет хрустящая корочка. Если же все-таки выбирать из готовых продуктов, то лучше предпочесть картофель «по-деревенски».

«Хотите бургер — уберите одну булочку, добавьте овощей, или оставьте только котлету с сыром и овощами, - цитирует совет диетолога радио Sputnik.

Также «обезопасить» для организма можно другие блюда. К примеру, наггетсы можно съесть, убрав с них корочку. Также эксперт порекомендовала выбирать изделия, содержащие зелень, и всегда покупать фастфуд в проверенных заведениях.