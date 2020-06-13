В Ставрополе молния чуть не попала в автомобиль на оживленной дороге: видео

В Ставрополе в ночь с пятницы на субботу разбушевалась стихия. Город захлестнули мощные ливни и грозы. Оглушительный гром и молнии, ударяющие совсем близко от жилых и прогулочных районов, серьезно встревожили жителей краевой столицы.

В Сети появились кадры, где видно, как возле дороги вблизи Государственного цирка и Триумфальной арки молния попала в электрический столб, из которого тут же посыпалась волна искр. Происходящее было снято видеорегистратором из автомобиля, находящегося прямо перед местом удара.

Ранее сообщалось, что по территории Ставропольского края прошлась настоящая буря с грозами, дождем и шквалистым ветром, последствия которой принялись устранять сотрудники МЧС. Повреждены были крыши домов и линии проводов, из-за чего некоторые населенные пункты остались без электричества.