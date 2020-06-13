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Послабление в Ростове: жителей города снова ждут в салонах и химчистках

Анастасия Фириченкова
Анна Берестовая
02:59 13.06.2020
Смягчения ограничений затронули и масочный режим, которому теперь необходимо следовать лишь в местах скопления людей.
Послабление в Ростове: жителей города снова ждут в салонах и химчистках
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Значительная часть ограничений, касающихся жителей Ростовской области, снимается. Одно из главных изменений, радующее горожан - наконец-то открываются салоны и парикмахерские. Этого жители Ростовской области ждали чуть ли не больше, чем открытия пляжного сезона. 

Кроме того, в городе постепенно начинают открываться ателье, химчистки, прачечные, стоматологии, магазины, торгующие автомобильной и мототехникой, рекламные и кадровые бюро, а также агентства недвижимости.

Граждане, занимающиеся творчеством, смогут теперь проводить репетиции, правда, пока без зрителей. Заниматься физкультурой и спортом на открытых площадках тоже теперь разрешено. Более того, разрешение распространяется на людей из категории 65+, однако только до десяти утра и после шести вечера.

Смягчен и масочный режим. На улицах, где нет большого скопления людей, маски больше не нужны. Они актуальны только в местах оживленного движения прохожих, а также в общественном транспорте, на остановочных комплексах, в аэропортах, на вокзалах, в больницах, в торговых и иных общественных помещениях.

Пока остаются закрытыми фитнес-центры, бассейны, массажные кабинеты и салоны, торговые центры, предприятия общественного питания, театры, кинотеатры и иные учреждения культуры.

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