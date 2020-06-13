Для туристов из Европы Франция открывает границы с 15 июня

Франция с 15 июня открывает границы для туристов из стран Евросоюза, а также ряда других европейских государств. Об это говорится в совместном коммюнике МИД и МВД страны.

Данное решение было принято с учетом благоприятной эпидемиологической ситуации в стране и Европе, а также «в соответствии с представленными рекомендациями Еврокомиссии».

«С полуночи 15 июня Франция снимает все ограничения на пересечение своих внутренних границ - сухопутных, воздушных и морских - введенных для борьбы с пандемией COVID-19", - отмечается в сообщении.

Помимо этом уточнятся, что с 15 июня «люди из европейского пространства - стран-членов ЕС, в частности Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сен-Мартена, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикана , смогут прибывать на территорию Франции без ограничений принятых в связи с пандемией коронавируса.



При этом Франция сохраняет 14-дневный карантин для прибывающих из Испании и Великобритании.