Военнослужащие Астраханского гарнизона ЮВО провели первую тренировку торжественного Парада

Личный состав Астраханского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) провел первую сводную тренировку торжественного прохождения, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В тренировке на центральной площади Астрахани приняли участие более 500 участников, в том числе военнослужащие Каспийской флотилии и 4-я армия ВВС и ПВО ЮВО, а также другие расчеты силовых ведомств Астраханского гарнизона, в том числе Астраханское отделение казачьего войска Донского.

При подготовке к торжественным мероприятиям был организован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на профилактику коронавируса.