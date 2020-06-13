Военнослужащие Астраханского гарнизона ЮВО провели первую тренировку торжественного Парада
Парад в честь 75-летия Победы пройдет 24 июня.
© Фото: Минобороны России
Личный состав Астраханского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) провел первую сводную тренировку торжественного прохождения, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В тренировке на центральной площади Астрахани приняли участие более 500 участников, в том числе военнослужащие Каспийской флотилии и 4-я армия ВВС и ПВО ЮВО, а также другие расчеты силовых ведомств Астраханского гарнизона, в том числе Астраханское отделение казачьего войска Донского.
При подготовке к торжественным мероприятиям был организован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на профилактику коронавируса.