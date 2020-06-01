В Вашингтоне объявили комендантский час и вывели на улицу нацгвардию

В Вашингтоне введен комендантский час, а на улицы столицы США выведена национальная гвардия. На фоне непрекращающихся протестов, столичный мэр Мюриэл Боузер распространила ограничительные меры по всему округу Колумбия.



«Мэр Боузер распорядилась установить комендантский час по всему округу Колумбия с 23:00 часов вечера в воскресенье до 06:00 в понедельник 1 июня. Она также задействовала национальную гвардию для поддержки столичного управления полиции», - сообщается на странице чиновницы в Twitter.

В ночь на воскресенье на улицах Вашингтона были задержаны 17 человек – участников уличных беспорядков. При этом, 11 правоохранителей получили различные травмы при разгоне протестующих.

Волна погромов прокатилась по американским городам после трагедии с афроамериканцем Джорджем Флойдом, который был убит при задержании. Один из офицеров полиции наступил коленом на шею мужчины и задушил его.