В толпу демонстрантов в Миннеаполисе въехал грузовик

В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу протестующих местных жителей. На видео, которое опубликовал телевизионный канал KSTP, можно разглядеть, как толпа демонстрантов стоит на широкой дороге. Вдруг люди начинают разбегаться в разные стороны, а на них на большой скорости летит огромный грузовик. На записи видно, как машина остановилась, едва не задавив человека. После этого к грузовику начали подбегать протестующие.

По информации Департамента общественной безопасности штата Миннесота, водитель грузовика был арестован. Никто из протестующих в результате инцидента не пострадал.

«Водитель грузовика был ранен и доставлен в больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Он находится под арестом», - говорится в сообщении департамента в Twitter.

Акции протеста проходят во многих городах США. Люди вышли на улицы после убийства полицейскими при задержании темнокожего американца Джорджа Флойда. В результате беспорядков был введен комендантский час в Миннеаполисе, Денвере, Луисвилле, Портленде, Лос-Анджелесе, Антланте и других городах. Митинги проходят даже в Вашингтоне у Белого Дома.