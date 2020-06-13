Адвокат рассказала, имел ли Ефремов право записывать видеообращение под домашним арестом

Актер Михаил Ефремов, в настоящее время находящийся под домашним арестом после возбуждения уголовного дела по факту смертельного ДТП, не нарушил условия заключения записанным накануне видеообращением к семье погибшего. Об этом рассказала адвокат Сталина Гуревич.

По словам эксперта, извинения перед родственниками скончавшегося в результате аварии Сергея Захарова, размещенные на Youtube, не повлекут ужесточения меры пресечения, назначенной артисту. Находясь под домашним арестом, он не имеет право использовать интернет, но снять видео и передать его близким родственникам или адвокатам, общение с которыми поддерживается все время, он вполне может.

«Если видео в Сеть загрузили они, то в этом нет никакой проблемы», - цитируют РИА Новости Гуревич.

Адвокат заметила, что совсем немногие фигуранты уголовных дел прибегают к подобным методам, как минимум потому, что крайне нечасто признают себя виноватыми в совершенных преступлениях.

Ранее российский актер записал обращение к родственникам жертвы автокатастрофы в формате видео, в котором просил прощения за свое деяние, отметив, что «знает, что не простят» и что ему и нет прощения. Ефремов предложил любую помощь со своей стороны и уверил, что это не является попыткой откупиться, и «отмазываться» от сделанного он не будет.