Массовые гуляния: как избежать заражения коронавирусом в праздники

Сегодня, когда режим самоизоляции уже отменен, праздники могут проходить в более привычном для нас виде. «Звезда» узнала у микробиолога Евгения Плисова, что нужно учитывать и на что ориентироваться решая, выйти ли на улицу во время массовых гуляний.

«Первое, о чем нужно подумать в решении пойти куда-либо на праздник – это: «Не болен ли я подобной болезнью? Не буду ли я источником этого заболевания?», - заявил он.

Эксперт объяснил, что коронавирус часть протекает бессимптомно, либо с незначительными изменениями самочувствия, поэтому человек может даже не подозревать, что опасен для окружающих. Если вы замечаете у себя начальные симптомы, даже не доставляющие большого дискомфорта, стоит остаться в праздники дома.

Специалист также рассказал, как можно обезопасить себя от заражения во время массового празднования.

«В праздники лучше гулять на улице. И если гулять на улице, то нужно соблюдать социальную дистанцию», - указал он.

Микробиолог напомнил, что вероятность заразиться коронавирусной инфекцией на открытом пространстве намного меньше, чем в закрытом, особенно если соблюдать меры предосторожности и не контактировать близко со своими друзьями и знакомыми.

«Я понимаю, что надо со всеми пообниматься, карантин сняли, но все-таки лучше от этого воздержаться», - подметил Плисов.

Специалист добавил, что определенные рекомендации по поводу ношения масок дать сложно, так как данный вопрос является спорным, но точно можно посоветовать обрабатывать руки специальными антисептиками, которые сейчас стали полностью доступными в аптеках и магазинах.