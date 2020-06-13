Пожарные контролируют угрозу взрыва соседних резервуаров на газаправочной станции в Казани

Заместитель начальника главного управления МЧС России по Республике Татарстан Константин Чанышев заявил, что пожарным удается охлаждать резервуары с газом, находящиеся рядом с горящим на газораспределительной станции в Казани.

«Охлаждение проводится эффективно: поверхность каждого из резервуаров остается мокрой под слоем воды, то есть прогрева интенсивного нет. Вот эти два фактора, что горение происходит в верхней части с горловины резервуара, и вся температура уходит вверх, и то, что мы производим охлаждение лафетным стволом, пока дают нам возможность ликвидировать угрозу взрыва данного резервуара и прогрев и возгорание соседних», - отметил он.

Чанышев уточнил, что на данный момент проводится прокладка магистральных линий для обеспечения бесперебойного водоснабжения, так как на охлаждение и тушение требуется много воды.



Ранее сообщалось, что в результате происшествия погиб один человек, еще трое пострадали.