Число жертв выросло: ребенок умер в больнице после ДТП под Нижним Новгородом

В больнице Нижнего Новгорода от полученных в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей травм скончался десятилетний ребенок. Таким образом, количество жертв аварии увеличилось до четырех человек.

Соответствующую информацию сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции. ДТП произошло на 21-м километре трассы Шопша – Иваново, где на скорости столкнулись Lada Granta и Mazda.

По предварительным данным, Lada Granta вылетела на встречную полосу и врезался в проезжавшую по ней Mazda. Как указали в отделении МВД РФ по Нижегородской области, жертвами дорожного инцидента стали оба водителя, а также два пассажира. Один из пассажиров, находившийся в автомобиле Lada, умер на месте. Погибший мальчик являлся пассажиром Mazda.

Шесть человек, включая одного ребенка, получили травмы.

Ранее сообщалось, что в двух автомобилях в сумме находились десять человек.