В Новочеркасске объяснили плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой

Глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко объяснил, почему по городу были вывешены плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой. Он уточнил, что баннеры разместила рекламная компания. По его словам, материалы из официального брендбука были направлены организации в электронном виде. Изменений в готовые макеты не предполагалось, но фирма-изготовитель решила «доработать эскиз». Дизайнер допустил опечатку, и все 15 баннеров были напечатаны с ошибкой.

«Я вынужден признать, … ошибка в баннерах действительно была», — написал Лысенко на своей странице в Facebook.

Он также поблагодарил местных жителей, которые оперативно сообщили об ошибке в администрацию города.

В преддверии празднования Дня России в Новочеркасске появились баннеры с поздравлениями. На автобусные остановки города были вывешены плакаты с орфографической ошибкой: слово «Россия» было написано с одной буквой «с».