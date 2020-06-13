Вирус в штаб-квартире: 953 сотрудника ООН заражены COVID-19

По данным о состоянии на 11 июня, в Организации Объединенных Наций 953 сотрудника были заражены коронавирусной инфекцией. Форма рабочей деятельности штаб-квартиры останется дистанционной до конца июля.

Согласно сообщению ООН на официальном аккаунте в социальной сети Twitter, 187 человек из числа инфицированных являются миротворцами организации в Мали.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее сообщил, что, исходя из рекомендаций специалистов, данных на консультациях с медицинскими службами, было решено продлить удаленную работу штаб-квартиры организации до 31 июля. Дистанционный формат работы был введен для сотрудников ООН в марте текущего года.