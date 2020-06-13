В Москве за сутки от коронавируса умерли 50 человек
У всех умерших была диагностирована пневмония и получен положительный тест на коронавирус.
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В Москве за минувшие сутки умерли 50 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на COVID-19. Об этом сообщили в Оперштабе.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о важности соблюдения масочного режима в стране как важного элемента профилактики COVID-19. Он также напомнил, что наряду с ношением масок следует в общественных местах и транспорте соблюдать дистанцию, а также мыть руки. Как подчеркнул Мурашко, несмотря на снижение числа инфицированных в стране, уровень заболеваемости все еще сохраняется.