В Москве за сутки от коронавируса умерли 50 человек

В Москве за минувшие сутки умерли 50 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на COVID-19. Об этом сообщили в Оперштабе.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о важности соблюдения масочного режима в стране как важного элемента профилактики COVID-19. Он также напомнил, что наряду с ношением масок следует в общественных местах и транспорте соблюдать дистанцию, а также мыть руки. Как подчеркнул Мурашко, несмотря на снижение числа инфицированных в стране, уровень заболеваемости все еще сохраняется.