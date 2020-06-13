Число поездок в московском метро выросло на 270 тысяч за неделю

За последнюю неполную неделю число поездок в столичном метрополитене выросло на 270 тысяч. Соответствующую информацию предоставляет пресс-служба городского департамента транспорта.

Начиная со вторника, 12 июня, на территории Москвы прекращено действие самых значительных противоэпидемических ограничений – системы цифровых пропусков и всеобщего режима самоизоляции.

В настоящее время в столице пассажиропоток метро составляет 58% от показателей того же периода прошлого года.

Пригородными поездами за эту неделю воспользовались на 50 тысяч раз больше, в сравнении с прошлой. Также было совершено больше поездок на наземном транспорте (на 330 тысяч) и такси (на 4 тысячи). Количество поездок на личном автомобильном транспорте же, напротив, сократилось на 120 тысяч.

Ранее сообщалось, что некоторые дороги Москвы будут временно перекрыты для обеспечения условий для свободного прибытия военной техники к Параду, посвященному юбилею победы в Великой Отечественной войне.