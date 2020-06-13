Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась

Мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась и не заняла своего положения, считает президент РФ Владимир Путин.

«Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее», - сказал российский лидер в анонсе программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Сталкиваясь с новыми вызовами, Россия показывает себя еще и как страна, которая готова протянуть руку помощи братским народам. Так было, когда Минобороны РФ направило военных медиков, переводчиков и специалистов в Италию и Сербию для борьбы с коронавирусной инфекцией.

И, когда Россия оказывает помощь какой-либо стране, она не имеет за душой потайных целей, направленных на раскол единства, заявлял ранее замминистра обороны Александр Фомин, что тоже подчеркивает особенность русского народа.

Накануне, в День России, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал главную силу российского народа. По его мнению, она заключена в душе, а под русской душой важно подразумевать не только русских как национальность, но и вообще всех жителей нашей страны.