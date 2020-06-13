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В Казани снят режим ЧС, введенный из-за пожара на газораспределительной станции

Валентина Пескова
22:55 13.06.2020
Взрыв произошел около 22.00 по Москве в пятницу в здании операторной на газораспределительной станции ООО «Газпром сжиженный газ».
В Казани снят режим ЧС, введенный из-за пожара на газораспределительной станции
© Фото: МЧС РФ

Режим ЧС в Казани, введенный в субботу для тушения крупного пожара, в котором погибли два человека, снят. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

Такой режим был введен для органов управления и сил, участвовавших в ликвидации пожара на газораспределительной станции. ЧП произошло около 22.00 по Москве 12 июня в здании операторной.

В тушении возгорания участвовали 199 человек и 58 единиц техники, включая беспилотник, при этом ликвидировать его удалось только через 18 часов. В результате ЧП один человек погиб, двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах».

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