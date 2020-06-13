Три человека погибли при столкновении автомобилей под Нижним Новгородом

Два легковых автомобиля - Mazda и Lada Granta, - в которых в общей сложности находились 10 человек, столкнулись на 21-м километре трассы Шопша - Иваново - Нижний Новгород в Балахнинском районе.

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Как сообщил «Звезде» источник к экстренных службах, в результате ДТП погибли три человека, еще семеро ранены, из них в том числе - двое детей.

«По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд одной из машин на встречную полосу», - рассказали в пресс-службе ГИБДД по региону.

По информации регионального управления МЧС, один ребенок отправлен в лечебное учреждение.