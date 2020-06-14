Два человека погибли от удара молнии в Новосибирской области

За минувшие сутки в Новосибирской области умерли два человека от удара молнии. Об этом сообщила представитель регионального следственного управления СК РФ Анастасия Кулешова. Ее слова приводит агентство РИА Новости.

Первый смертельный случай был зафиксирован в рабочем поселке Коченево. Там погиб 25-летний мужчина. Еще один человек умер в Колыванском районе вблизи бывшей деревни Кольцовка. Житель Новосибирска 1972 года рождения умер, находясь с друзьями на рыбалке. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Оба места происшествия осмотрели следователи. По фактам смертей проводится доследственная проверка.