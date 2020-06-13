Террористы обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб
В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.
Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Хасеке.
Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинции Алеппо, Ракка и Дейр-эз-Зор.
Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Квайрес - Метрас - Айн-Иса - Махмудли - аэродром Квайрес.
«Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Мелладжа в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат Ан-Нусра»*», - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, контр-адмирала Александр Щербицкий.
В соответствии с российско-турецкими договоренностями с 00.01 6 марта 2020 года на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
«Джабхат Ан-Нусра»* - террористическая организация, запрещенная в РФ.