Террористы обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб

«Самолеты пикировали в курган рядом с домом»: очевидица о воздушных боях под Воронежем во время войны

В соответствии с российско-турецкими договоренностями с 00.01 6 марта 2020 года на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

«Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Мелладжа в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат Ан-Нусра»*», - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, контр-адмирала Александр Щербицкий.

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