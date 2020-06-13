СМИ: ракетному обстрелу подверглась иракская военная база Эт-Таджи

Военная база Эт-Таджи, расположенная к северу от Багдада, подверглась ракетному обстрелу. На ее территорию упала одна ракета типа «Катюша». База используется силами коалиции во главе с США, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Информация о пострадавших и другие подробности инцидента пока не приводятся.

В марте эта же база подверглась ракетному обстрелу, в результате чего погибли два гражданина США и один британец. Не менее десяти человек получили ранения.